„Datenleck-Behauptungen sind bodenlose Frechheit“

Nach der ersten Bieterrunde war die CA Immo mit ihrem Angebot von 922 Millionen Euro deutlich vor dem Österreich-Konsortium gelegen. Auf die kurzfristig vom Finanzministerium ausgerufene zweite Runde, in der man in wenigen Tagen ein neues „Last and Final Offer“ abgeben sollte, habe die CA Immo nur dank eines bereits vorher eingerichteten Präsidialausschusses reagieren können. Dieser habe ein neues Angebot beschlossen in Höhe von 960 Millionen Euro, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp über einer Milliarde Euro. Nur „Unwissende“ hätten also den 960 Millionen so eine große Bedeutung beigemessen.