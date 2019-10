Hasselhoff-Gag beschert Wiener Linien Shitstorm

Tausende Fans fiebern aktuell dem Konzert von David Hasselhoff in der Wiener Stadthalle entgegen, wo der „Baywatch“-Star legendäre Hits wie „Looking For Freedom“ oder „Do The Limbo Dance“ performen wird. Für die Wiener Linien Grund genug, die vorrangig mit den Öffis anreisenden Anhänger des 67-Jährigen schon vorab mit den gängigen Regeln in den U-Bahn-Linien vertraut zu machen - und dabei einen kleinen Scherz auf Kosten des Hollywoodstars zu riskieren.