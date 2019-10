Kult-Star David „The Hoff“ Hasselhoff in Wien

Mit seinem Megahit „I’ve Been Looking For Freedom“ startete er von Deutschland aus seine Karriere als Popsänger. Inzwischen hat David Hasselhoff, auch „The Hoff“ genannt, weltweit 43 Mal Platin und Gold eingesammelt und 1996 gleich auch einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood für seine Arbeit als Schauspieler. Die legendäre Serie „Baywatch“ zählt heute zu den meist gespielten weltweit. Kein Wunder, dass auch seine Konzerte vollgepackt sind mit Anspielungen auf seine Kult-TV-Shows.