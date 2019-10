Strache zu Vorwürfen: „War niemals in Karenz“

FPÖ verwehrt Strache Aufnahme in Parlamentsklub

Nach der Entscheidung der Landeswahlbehörde, wonach Strache über die Wiener Landesliste in den Nationalrat einziehen darf, teilten die Freiheitlichen mit, dass Strache die Aufnahme in den FPÖ-Klub verwehrt bleibe. „Die FPÖ spricht sich vor dem Hintergrund der in der sogenannten Spesencausa laufenden Ermittlungen der Behörden und der diesbezüglichen internen Untersuchungen gegen die Aufnahme von Philippa Strache in den Freiheitlichen Parlamentsklub aus“, teilten Parteichef Norbert Hofer und der designierte Klubobmann Herbert Kickl unmittelbar nach der Entscheidung der Landeswahlbehörde mit. Damit könnte Philippa Strache „wilde“ Abgeordnete werden.