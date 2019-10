Spaßig! Herzog erlaubt sich Scherz mit Reporter

Gut gelaunt zeigte sich Israel-Teamchef Andreas Herzog am Mittwochabend bei der abschließenden Pressekonferenz für den EM-Quali-Hit gegen Österreich am Donnerstag (20.45 Uhr). Ja, unser Rekord-Teamspieler erlaubte sich sogar, einen kleinen Scherz mit dem krone.at-Journalisten vor Ort. So fragte Herzog den Dolmetscher, ob er die Frage des Reporters besser auf Englisch oder doch Deutsch beantworten sollte. Die Entscheidung fiel schnell. „Ich glaube, es ist besser auf Deutsch“, so Herzog, „er versteht ja kein Englisch“. Das Gelächter war groß, die Laune gut. Aber sehen und hören Sie selbst oben im Video, was der Israel-Teamchef vom Schlüsselspiel gegen sein Heimatland erwartet.