Fast die Hälfte der Konsumenten misstraut Amazon

Misstrauen hat vielfältige Gründe

Die Gründe für das Misstrauen sind vielfältig. Viele Befragte sehen es kritisch, dass Amazon kein besonders angenehmer Arbeitgeber sein soll und - ebenso wie andere US-Digitalkonzerne - in Europa als großer Steuervermeider in Verruf gekommen ist. Kritisch wird aber auch Amazons Macht über Zulieferer und andere Online-Händler gesehen, die sich beispielsweise in Form höherer Preise niederschlagen könnte. Auch den Produktbewertungen auf Amazon misstrauen viele Befragte.