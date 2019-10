Radfahrerin (53) wurde von Lkw gerammt

In der Bäslestraße in der Stadt Salzburg kam es am Dienstagmorgen zum Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Als er stadtauswärts auf einer Kreuzung links abbiegen wollte, dürfte der Lkw-Lenker (49) die Radlerin (53) übersehen haben und konnte eine Kollision nicht verhindern.