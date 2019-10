Ex-Bundesligastar Mo Idrissou ist verschollen

Es war eine „Transferbombe“: Mo Idrissou, ehemaliger Stürmer-Star in der deutschen Bundesliga - unter anderem bei Kaiserlautern -, heuerte im Sommer beim steirischen Landesligaklub DSV Leoben an und konnte in den ersten Spielen überzeugen. Doch nun ist er seit Wochen abgetaucht, niemand weiß, wo er ist. Die „Krone“ sprach mit Ivo Gölz, dem Trainer der Obersteirer.