Darum sind Luftbefeuchter derzeit so beliebt

Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Grad der Wasserdampfsättigung in der Luft und wird in Prozent angegeben. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf nimmt die Luft auf. Wenn es in einem Raum also besonders warm ist, sinkt auch die Luftfeuchtigkeit. Dies kann vor allem im Winter, wenn viel geheizt wird, zum Problem werden. Denn mit sinkender Luftfeuchtigkeit steigt auch das Risiko für Infektionen: Der Körper, insbesondere die Schleimhäute, trocknen aus und sind anfälliger für Infektionen. Schnupfen, Husten und Erkältungen sind die Folge.