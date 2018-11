Gesünder dank Luftbefeuchter

Großzügig geschnitten, viele Lichtquellen und eine freundliche wie auch geschmackvolle Einrichtung - die besten Voraussetzungen sich wohlzufühlen, aber aus irgendeinem Grund tut man es nicht. Bestimmt ist Ihnen das in einem Hotel, Restaurant oder gar am Arbeitsplatz schon passiert. Schuld ist vermutlich das Raumklima. Das setzt sich aus zwei Punkten zusammen, nämlich der Temperatur und der leider viel zu oft unterschätzten Luftfeuchtigkeit. Zwar gibt es bei Temperatur einen empfohlenen Richtwert wie einem Minimum von 20° Grad bei Büroarbeit, dennoch wird sie von jedem individuell wahrgenommen.



Anders ist das bei der Luftfeuchtigkeit, da wir in den Innenräumen keine Extremen wie etwa tropisches Klima haben, lässt sie sich auch nicht spürbar so klar definieren wie die Wärmegrade. Ein Hygrometer gibt stattdessen genaue Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt, der laut Gesundheitsorganisationen mindestens 40 und maximal 60 Prozent betragen sollte. In den meisten Fällen liegt dieser Wert allerdings erheblich darunter, was neben dem Wohlbefinden auch fatale Folgen für unsere Gesundheit haben kann. Hauptsächlich betroffen sind dabei die Lunge, die Schleimhäute in Mund und Nase sowie unsere Haut und Augen.