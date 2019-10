ÖFB-Ausfälle: Team braucht neue „Erfolgs-Formel“!

Viel Neues kann Foda in den wenigen Trainings bis Donnerstag nicht probieren, mit Lainer fehlt ihm jedenfalls ein Erfolgsgarant der letzten Spiele: Der Ex-Salzburger war im März beim 2:4 in Haifa gegen Israel von Foda nicht aufgestellt worden (der damals verletzte Alaba fehlte übrigens beim Debakel ebenso), danach gab es mit dem „Fixposten“ Lainer rechts in der Viererkette drei Siege (1:0 Slowenien, 4:1 Nordmazedonien, 6:0 Lettland) und ein Unentschieden (0:0 Polen).