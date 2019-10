Richter erlaubt Einsicht in Trumps Steuerdokumente

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die von ihm verweigerte Herausgabe seiner Steuererklärungen eine vorläufige Niederlage vor Gericht erlitten. Ein Bundesrichter in New York entschied am Montag, dass Strafverfolger in der Schweigegeld-Causa rund um Pornostar Stormy Daniels die Steuerunterlagen von Trump einsehen dürften. Allerdings kündigten dessen Anwälte umgehend Berufung an.