Brutale Attacke gegen Salah: Klopp platzt Kragen!

Was war passiert? Leicesters Hamza Choudhury trat den Liverpool-Angreifer um, sah dafür nur die Gelbe Karte. Der Ägypter musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden. Klopp ließ danach seinem Frust in einem TV-Interview freien Lauf. Als der Reporter Klopp fragte, ob Salah „okay“ sei, antwortete der Deutsche gereizt: „Ob er okay ist? Wie kann Mo okay sein? Er ist vom Rasen gehumpelt.“ Ob und wie lange der „Reds“-Star ausfällt, ist noch unklar.