Herzog: „Zu viel nachdenken darf ich da nicht“

Als Co-Trainer hast du mit den USA bereits 2013 im Happel-Stadion gastiert, gegen Österreich 0:1 verloren. Wie gefällt dir die Gäste-Kabine?

Ich weiß, weil es schon so lange her ist, ehrlich gesagt gar nimmer, wie die Heim-Kabine aussieht. So oft, wie sie umgebaut wurde. 2013 war es mit den USA ein Testspiel, nun geht es um die EURO. Das ist schon noch mal ganz was anderes.