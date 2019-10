2 Polizisten erschossen: Täter schweigt sich aus

Nachdem in einem Polizeipräsidium in Triest am Freitag zwei Polizisten getötet worden sind und weitere drei Personen verletzt wurden, ist am Samstag in der italienischen Hafenstadt ein Trauertag ausgerufen worden. Der Angreifer, der an psychischen Probleme leidet, weigerte sich bisher, Fragen der Ermittler zu beantworten, heißt es.