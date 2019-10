Kinder von Vater in Terrorzone im Libanon entführt

„Ich war so blöd“, sagt die 26-jährige Klagenfurterin, die – wie ihre vier Kinder – hier geboren wurde. Sie verliebte sich vor acht Jahren in einen heute 41-jährigen Moslem, heiratete, bekam Nachwuchs. Als der Mann im Sommer seine vermeintlich sterbenskranke Mutter in seiner Heimat im Libanon besuchen wollte und die Kinder die Oma noch ein letztes Mal sehen sollten, willigte die junge Frau ein.