Kinder von IS-Mädchen stehen kurz vor Wien-Reise

Die Übergabe der beiden Waisenkinder aus dem kurdischen Internierungslager al-Hol in Nordsyrien ist heute erfolgt. Details zur Ankunft in Österreich wurden aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Für das Ministerium „stehen in diesem Fall zu jedem Zeitpunkt das Kindeswohl und die Sicherheit aller Beteiligten im Mittelpunkt der Erwägungen“, hieß es am Mittwoch.