Rückholaktion für IS-Kinder in heißer Phase

Kinder noch in Krisenregion

Am 24. August wurden die Vorbereitungen für die Rettung aus dem kurdischen Auffanglager al-Hol in Nordsyrien in Angriff genommen. Aus Sicherheitsgründen sollten zunächst keine Details der Mission bekannt gegeben werden. Am Montag sickerte jedenfalls durch, dass sich die Kinder noch immer in der Krisenregion aufhalten dürften. „Für das Außenministerium steht die Wahrung des Kindeswohles im Mittelpunkt“, ließ Sprecher Peter Guschelbauer schon vor geraumer Zeit verlautbaren.