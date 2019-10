Interne Kritik! Aufregung um Star von LASK-Gegner

Mit seinem vierten Saisontor schoss Bruno Fernandes Sporting Lissabon beim Debüt von Neo-Trainer Jorge Silas Montagabend in der portugiesischen Liga beim Tabellenletzten Desportivo Aves per Foulelfer in der 83. Minute zum 1:0-Zittersieg - und trotzdem ist beim LASK-Gegner vorm morgigen Duell in der Europa League gar nichts gut.