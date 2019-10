Generalanwalt fordert Gefängnis für Schaden

Sieben Jahre nach Beginn des Ermittlungsverfahrens dürfte heute der Aktendeckel zugeklappt werden: Fünf Höchstrichter entscheiden im Saal 2056 des Wiener Justizpalastes über die Berufungen. Bis auf Rathgeber bekämpften alle sechs das Urteil. Und sie sind bis heute von ihrer Unschuld überzeugt: „Mein Ziel war das Wohl der Stadt“, kämpfte Schaden bis zum Schluss. „Mir wäre im Traum nie eingefallen, das Land bewusst zu schädigen. Ich leide bis heute an dieser Unterstellung“, sagte der gesundheitlich angeschlagene Raus mit Blick auf sieben Jahre Verfahrensdauer. „Ich habe immer an Recht und Gerechtigkeit geglaubt, nun aber zweifle ich.“ Bis zuletzt verneinen beide Ex-Politiker einen kolportierten „Schaden-Raus-Deal“. Wie auch in Schadens Schlussworten: „Die Annahme, wir hätten gedealt, ist völlig irrational.“