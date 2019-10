Pop-Legende Cher: „Und was macht eure Oma heute?“

82 Konzerte in 74 Städten - und das im stolzen Alter von 73. Die US-Stilikone Cher will es noch einmal wissen - und das so richtig. Bei ihrer Europatourpremiere vor rund 12.000 Fans in der Berliner Mercedes-Benz-Arena zeigt sich Cher unverändert jugendlich, selbstironisch und grellbunt. Bereits nach dem zweiten Song „Strong Enough“ setzt zu einem 15-minütigen Monolog über ihre Karriere, die zu überspringenden Lebenshürden und ihr Alter an. Eine nostalgische Rückschau mit Verve, Witz und der am Ende gestellten, zentralen Frage: „Und was macht eure Oma heute Abend?“