Bullen-Bomber Haaland soll Liverpool-Trip antreten

Vorerst Entwarnung hat Fußballmeister Red Bull Salzburg in Sachen Erling Haaland gegeben. Der 17-fache Saisontorschütze kehrte laut Clubangaben am Montag ins Training zurück und soll am Dienstag die Reise nach England antreten. Dort wartet am Mittwoch (21 Uhr) der Champions-League-Schlager bei Titelverteidiger Liverpool.