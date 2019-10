Meghan zeigt: So stylt man eine klassische Bluse

Noch lässiger und weniger royal wird die Bluse, wenn sie zu Ripped Jeans getragen wird. Wie das am besten aussieht, das zeigte Meghan, als sie noch vor ihrer Verlobung zum allerersten Mal gemeinsam mit Prinz Harry in der Öffentlichkeit auftrat. Schon damals setzte die „Suits“-Beauty auf ihren Style-Liebling und steckte die weiße Bluse leger vorne in ihre Bluejeans mit Loch am Knie rein. Hinten ließ sie den Klassiker jedoch locker über den Hosenbund fallen und betonte so ihre schmale Taille.