Red Bull gibt sich weiterhin verschlossen

Das Bundesdenkmalamt und Red Bull luden zu einem „Tag des Denkmals“ in die alte Rainer-Kaserne in Salzburg-Glasenbach. Von dort aus will Dosen-Boss Didi Mateschitz in Zukunft sein Imperium steuern. Doch auf dem Event, das den Anschein eines Tages der offenen Tür erwecken sollte, war von Offenheit gar nichts zu merken.