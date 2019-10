Sicher durch Fels und kaltes Wasser

Der 25-jährige Belgier Karel ist jedenfalls fasziniert von dieser unwirtlichen Landschaft aus Wasser und Fels. Nach dem einwöchigen Frühjahrskurs absolvierte er in der Lesachtaler Millnatzenklamm erfolgreich den Rettungskurs. Karger: „Eine hohe Qualifikation der Kursteilnehmer ist das Um und Auf, da man in einem Gelände unterwegs ist, das kalt, rutschig, felsig und laut ist.“ Die Seil- und Rettungstechniken beim Canyoning sind aus Unfällen hervorgegangen. „Man hat sich angesehen, warum der Vorfall passiert ist und wie man ihn verhindern hätte können“, so Unterluggauer, der wie Ragno und Franz auch immer selbst Touren in Canyons in Kärnten, Osttirol, Italien oder Slowenien führt. „In Kärnten haben wir ideale Einstiegstouren, etwa durch die wilde Vorderberger Klamm oder die Gössschlucht. Wunderschöne Touren gibt es auch im benachbarten Italien. Deshalb findet der Abschlusskurs der heurigen Canyoningführer-Ausbildung auch am Gardasee statt, wo unsere Kandidaten zeigen müssen, was sie alles bei uns gelernt haben, um später mit ihren Kunden sicher in den Schluchten unterwegs zu sein.“