Ferrari-Zwist: Absprachen sind „Kindergarten“

„Es ist nicht einfach, zwei Fahrer an der Spitze zu managen.“ Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiß, wovon er spricht. Seit Wochen muss sich Ferrari mit dem internen Machtkampf zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc auseinandersetzen. Wie nun auch in Sotschi. Was war passiert? Pole-Setter Leclerc sollte Vettel mittels Windschatten an Hamilton vorbeiziehen lassen. Sollte es ihm auch gelingen, an Leclerc vorbeizugehen, würde der Jungstar die Position später wieder zurückbekommen.