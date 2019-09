Triumph und Dilemma des Sebastian Kurz

Die Erwartungen an ihn sind dennoch groß. Als Regierungschef im Herzen Europas muss Kurz Antworten auf die großen Fragen finden: Wie wollen wir leben? Wie sollen die alten und die neuen Bürger in unserem Land miteinander friedlich auskommen? Welchen Respekt bringen wir jenen entgegen, die den Anforderungen der Gegenwart nicht gewachsen sind? Zählt nur persönlicher Erfolg, und wird das, was wirtschaftlich unnütz ist, mit wilder Entschlossenheit abgeschafft? Oder geht es um die Würde aller Menschen?