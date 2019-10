Viele Glückskinder und ein echter Pechvogel

Die 37,1 Prozent ließen die ÖVP-Parteifreunde Sonntag in der Merianstraße ausflippen. Jubelschreie, Umarmungen – Wilfried Haslauer, Harry Preuner, Peter Haubner und Co. im Freudentaumel. „Der persönliche Kontakt zu den Wählern hat sich gelohnt“, jubelte Barbara Unterkofler, extra gerüstet mit türkisen Ohrringen. Ein lautes „irre“ entkam Martina Berthold in der Academy Bar. „14 Prozent für die Grünen rühren mich zu Tränen.“ Astrid Rössler packte schon die Koffer. Sie zieht fix in den Nationalrat ein, und somit ist ihr politisches Comeback geglückt.