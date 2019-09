Salzburg-Gegner Liverpool droht Strafe

Dem FC Liverpool, am Mittwoch Salzburgs Gegner in der Champions League, droht eine Strafe, weil der Club im Ligacupspiel am Mittwoch gegen den Drittligisten MK Dons (2:0) in Milton Keynes einen nicht spielberechtigten Fußball-Profi eingesetzt haben soll. Die Identität des Akteurs wurde bisher nicht veröffentlicht.