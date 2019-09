„Causa Wojak“ trifft auch früheren LH Pühringer

Da taucht in dem auf gut 500 Seiten angewachsenen Konvolut, welchesdas Land Oberösterreich etappenweise an die Staatsanwaltschaft Wels geschickt hat, eine Intervention vom früheren LH Josef Pühringer (ÖVP) vom Jänner 2012 auf, die genau so eine Strafherabsetzung zur Folge hat. Es geht um ein kleines Lokal, dessen Wirtin von der BH Braunau mit 300 Euro bestraft wurde, weil sie „nicht die richtigen Aufkleber“ zur Markierung von Raucher- und Nichraucherbereich verwendet hat. Die Wirtin bat Pühringer am 13. Jänner 2012 um Hilfe: Viel Geld für ein kleines Lokal,man könnte beim ersten Mal doch auch eine Verwarnung aussprechen.