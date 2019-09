Alaba könnte schon in Paderborn Comeback geben

Vorrang dürfte aber ein Einsatz des Außenverteidigers von Beginn an am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Tottenham Hotspur in London haben. Mit dem noch verletzten deutschen Nationalspieler Leon Goretzka rechnet Kovac erst wieder Mitte Oktober nach der Länderspielpause. Auch Nachwuchsstürmer Fiete Arp wird nach einem „Trainingsunfall“ (Kovac), bei dem er sich einen Kahnbeinbruch am Handgelenk zuzog, vorerst ausfallen. Ansonsten haben die Bayern keine Personalsorgen.