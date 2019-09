Niederösterreich ehrt Tierschutz-Helden mit Preis

"Tierschutz mit Hausverstand hat viele Facetten!“

Der Überraschungspreis mit 1000 Euro ging an Tierschutz-Heldin Claudia Polat aus Brunn im Felde: Sie hat kürzlich einen Chihuahua namens „Carrie“ befreit, der von seinen Besitzern in St. Pölten unvorstellbar gequält worden war. „Frau Polat hat das arme Tier in einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt und somit vor weiteren Qualen gerettet. Das nenne ich Zivilcourage!“, so Waldhäusl. Die „Krone“-Tierecke hatte anschließend zu einer Spendeaktion für die Hundedame aufgerufen und übernimmt auch einen Teil der Tierarztkosten. „Tierschutz mit Hausverstand hat viele Facetten, was sich in den vielen eingereichten Initiativen ganz deutlich gezeigt hat“, bedankte sich Waldhäusl für die Bemühungen im ganzen Land. „Ich freue mich schon auf all jene Projekte, die für den 2. NÖ Tierschutzpreis im nächsten Jahr bei mir einlangen!“