Unbekannter raubte Geldtasche aus Restaurant

Als der Mann am Montagnachmittag das Restaurant in Nonntal betrat, begann er ein Gespräch mit einer Kellnerin. Anschließend verschwand er in der Toilette des Lokals. In einem unbemerkten Moment stibitzte der Mann die Kellnerbrieftasche und verließ das Restaurant. In der Brieftasche befand sich die Tagesslosung in dreistelliger Höhe und die Bankomatkarte des Restaurants.