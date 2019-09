Mutter verabreichte Tochter Heroin: Einjährige tot

Kimberly Nelligan gab zwar zu, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Heroin in der Gegenwart des Säuglings konsumiert zu haben, doch ihrem Kind habe sie „nie absichtlich wehtun“ wollen, schrieb die Lokalzeitung „Bangor Daily News“. Vor Gericht gab sich die 33-Jährige wütend gegenüber Journalisten und Menschen, die „glauben, was berichtet“ würde. In einer Fernsehübertragung war die Angeklagte mit gestrecktem Mittelfinger zu sehen.