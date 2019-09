Kraftwerk in Unken spaltet die Bevölkerung

Beides kann der ehemalige Salzburger Bürgermeister nicht verstehen. „Natürlich muss genug Wasser in der Saalach bleiben. In Trockenphasen können wir dann nur wenig oder gar keinen Strom produzieren.“ Die Thematik in der deutschen Gemeinde versteht er noch weniger. „Der Brunnen liegt in einer Tiefe von 26 Metern. Da macht es kaum was aus, wenn der Spiegel um wenige Zentimeter niedriger ist.“ Umfangreiche Gutachten würden dies alles belegen.