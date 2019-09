Alarm bei Mercedes: „So blöd kann man nicht sein!“

Auch wenn sich Teamchef Mattia Binotto nach dem ersten Doppelsieg der „Roten“ in Singapur überhaupt sehr gelassen gibt. „Wir haben unterschätzt, wie groß der Vorteil des Undercuts sein könnte. Wir reden hier von 3,9 Sekunden. Das hatten wir nie erwartet“, so der Italiener. „Danach haben wir kurz über einen Platztausch nachgedacht, uns aber dagegen entschieden. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen.“ Ob nach drei Siegen in Serie Titelträume wieder erwachen? Binotto winkt ab: „Wir fahren hier nicht um die Ehre mit. Wir wollen jedes Rennen gewinnen, ohne auf die Meisterschaft zu schauen, vielmehr um uns optimal für die nächste Saison vorzubereiten“, so der Teamchef, der zudem meinte: „Ich denke, dass wir auf den kommenden Strecken noch konkurrenzfähiger sind.“