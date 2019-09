Überholmanöver ging schief: Motorradfahrer tot

Tödlich verunglückt ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer in Rietz. Er wollte zwei Pkw gleichzeitig überholen, musste sich aber wegen eines entgegenkommenden Autos wieder einordnen. Dabei stieß der 20-jährige Biker gegen einen Mähdrescher, wurde auf den linken Fahrradstreifen geschleudert und von dem entegegenkommenden Pkw erfasst. Er erlag in der Klinik seinen schweren Verletzungen.