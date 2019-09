Thiems Team Europa gewinnt auch dritten Laver-Cup

Federer löste seine Aufgabe durch ein 6:4,7:6(3) gegen einen stark spielenden Isner, jubelte danach vor seinen Landsleuten auf den Rängen wie nach einem Grand-Slam-Titelgewinn. „Was für eine Atmosphäre, was für ein Match. An alle Fans, vielen Dank. Respekt an die Gegner, es ist so hart für uns“, sagte der 38-jährige Eidgenosse nach seinem Erfolg, ehe er wie seine Teamkollegen zum Abschluss mit Alexander Zverev bangte. Der Deutsche musste gegen Milos Raonic (CAN) ran.