Verdächtiger (61): Von Klinik direkt ins Gefängnis

Der Gesundheitszustand des 61-Jährigen, der am Montag eine Pensionistin in Edlitz (Niederösterreich) getötet haben soll, hat sich gebessert. Der Mann durfte die Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt verlassen. Noch am Freitag werde der Verdächtige in die Krankenabteilung einer Justizanstalt überstellt, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt am Nachmittag mit.