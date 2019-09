Thiem: „Genf ist der Nabel der Tennis-Welt!“

Für die Teilnehmer wurden Anzüge geschneidert, Gala-Dinners, Foto-Shootings. Wie Trophäen werden Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem & Co. in der Schweiz herumgereicht. „Unfassbar, was hier los ist“, stellt Dominic fest, „alles ist perfekt organisiert, hier geht es zu wie bei einem Finale der Champions League.“ Nicht einmal die sündhaft teuren Tickets schrecken die Fans ab, die Sessions sind täglich ausverkauft. Beim von Federers Manager Tony Godsick ins Leben gerufenen Event werden Millionen-Umsätze erwartet, davon profitieren auch die Spieler.