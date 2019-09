„Ad Astra“: Mit Brad Pitt ins Herz der Finsternis

„Apocalypse Now“ in den unendlichen Tiefen des Weltalls: So könnte man „Ad Astra - Zu den Sternen“ (Kinostart: 20.9.) auch beschreiben. In dem Science-Fiction-Epos reist Brad Pitt unter der Regie von James Gray („Die versunkene Stadt Z“) als Astronaut Roy McBride an den äußersten Rand des Sonnensystems - um seinen vermissten Vater zu finden und ein Rätsel zu lösen, dass das Überleben auf unserem Planeten bedroht. Eine hervorragende Pitt-Darbietung in einer visuell beeindruckenden Reise zu den Sternen, die zugleich eine Meditation über Männerbilder und die menschliche Existenz ist.