Mit Brad Pitt ins All: Gewinnen Sie tolle Preise!

Neben Hauptdarsteller Brad Pitt sind in „Ad Astra“ Tommy Lee Jones („No Country for Old Men“), Donald Sutherland („Die Tribute von Panem“) und Ruth Negga („Preacher“) dabei. Regisseur James Gray holte sich für sein Science-Fiction-Epos Kameramann Hoyte van Hoytema, der schon für Christopher Nolans „Interstellar“ das Weltall in eindrucksvollen Bildern auf die große Leinwand zauberte.