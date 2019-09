Kaum noch Geld für Schulbus auf dem Land

2500 Unternehmer bringen jeden Tag rund 100.000 Schüler in Österreich in die Schule. Das quasi auf eigene Kosten, denn die Mittel aus dem Familienlastenausgleichsfonds werden immer geringer. „Wenn es so weitergeht, werden viele Kinder bald auf der Straße stehen“, warnen nun auch die Kärntner Busunternehmer.