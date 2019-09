Venezuelas Vize-Parlamentschef aus Haft entlassen

Nach mehr als vier Monaten ist der stellvertretende Präsident des venezolanischen Parlaments aus der Haft entlassen worden. „Ich hätte zu keinem Zeitpunkt in Haft sein dürfen“, sagte Edgar Zambrano nach seiner Freilassung am Dienstag. „Es war eine schwierige Situation, in der die Verfassung für 135 Tage nicht galt, in denen ich hinter Gittern war. Wir waren in Gefangenschaft, praktisch wie Tiere.“