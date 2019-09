Explosion in Russen-Labor mit gefährlichen Viren

Unglücksserie in staatlichen Einrichtungen

Es ist bereits das dritte Unglück in einer staatlichen russischen Einrichtung binnen weniger Wochen. Im August wurde bei einem Brand und einer Reihe dadurch ausgelöster Explosionen in einem Munitionslager in Sibirien ein Mensch getötet. Ebenfalls im August starben fünf Wissenschaftler bei einem Atomunglück auf einem militärischen Testgelände in der russischen Arktis.