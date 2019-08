Radioaktivität war höher als bisher angegeben!

Am Sonntag hat Moskau - mit mehrtägiger Verzögerung - Details zu einem atomaren Unfall mit sieben Toten preisgegeben, der sich am Donnerstag auf einem Militärstützpunkt am Weißen Meer ereignet hat. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist dabei deutlich mehr radioaktive Strahlung freigesetzt worden, als bisher angenommen Das in der Natur vorkommende Niveau sei in der Spitze um das 16-Fache überschritten worden, teilte der russische Wetterdienst Rosgidromet mit.