Neos streben Einzug in steirischen Landtag an

Die NEOS werden bei der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November antreten. Das haben sie am Dienstag bei einem Pressegespräch in Graz mitgeteilt. Sie wollen in den Landtag einziehen, so das erklärte Ziel. „Wir werden mit mutigen und innovativen Ideen frischen Wind in die Steiermark bringen“, kündigte Landessprecher Niko Swatek an. 2015 schafften sie den Einzug nicht.