Polit-Erdbeben in Tunesien: Jus-Professor gewinnt

Zweitplatzierter Medienmogul vor Wahl in Haft gesteckt

Ein Vertreter von Karouis Partei Qalb Tounes erklärte: „Nabil Karoui ist in der zweiten Runde.“ Der Medienmogul sitzt in Haft, durfte aber trotzdem als Kandidat antreten. Gegen den 56-Jährigen, der nur wenige Tage vor Wahlkampfbeginn verhaftet worden war, wird wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung ermittelt.