Sorge um die Schülerbusse

„Oft müssen deswegen die Gemeinden einspringen, damit weiter gefahren wird“, berichtet Spartengeschäftsführer Bernhard Dillhof von der Wirtschaftskammer Burgenland. Manche Unternehmen würden auch trotz Verlusten fahren - aus Idealismus. „Sie fühlen sich den Kindern und den Eltern gegenüber verantwortlich“, so Dillhof. Da dies aber kein Geschäftsmodell ist, würden manche jedoch überlegen, die Schülerbusse einzustellen. In einigen Gebieten in Ober- und Niederösterreich sei das bereits der Fall. „Vor allem die ländlichen Regionen bleiben dadurch wieder auf der Strecke. Als Folge droht, dass die Familien abwandern“, warnt der Spartengeschäftsführer. Gefordert wird daher eine klare Erhöhung des Schülerbeförderungstarifes.