Bruchlandung in Kolumbien fordert sieben Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Kolumbien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Passagiere überlebten schwer verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Flugzeug stürzte den Angaben zufolge über einem Viertel der im Südosten des Landes gelegenen Stadt Popayán ab. Am Boden wurde auch ein Kind aus dem Stadtviertel schwer verletzt.